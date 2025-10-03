Планета-изгой начала расти с рекордной скоростью

Итальянские ученые из Национального института астрофизики, используя Чрезвычайно большой телескоп Европейской южной обсерватории, зафиксировали беспрецедентную скорость роста планеты-изгоя Cha 1107-7626. В течение нескольких месяцев эта планета поглощала 6 миллиардов тонн газа и пыли каждую секунду, пишет Daily Mail.

Cha 1107-7626 получила статус изгоя (или блуждающей планеты) из-за своего уникального положения в космосе. В отличие от Земли, вращающейся вокруг Солнца, эта планета свободно перемещается в пространстве, не привязана к звезде.

Автор исследования, доктор Виктор Альмендрос-Абад, отметил, что планеты часто представляются нам как тихие и устойчивые миры. Однако недавнее открытие показало, что объекты планетарной массы, свободно дрейфующие в космосе, могут быть удивительными мирами.

По его словам, увеличение Cha 1107-7626 представляет собой самый мощный случай аккреции (поглощения планетой новой материи для роста), который когда-либо наблюдался у объектов планетарной массы. Это вызывает серьезные опасения.

По мнению Александра Шольца, специалиста из Университета Сент-Эндрюс, этот случай аккреции у планеты-изгоя был последним. Вероятно, космическое тело завершило свой рост, отметил он.