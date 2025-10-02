Xiaomi 15T сравнили с Samsung S25 FE

В одном из выпусков на YouTube-канале Techmo рассказали о новых смартфонах Xiaomi 15T и Galaxy S25 FE.

У Xiaomi 15T рамка изготовлена из пластика, тогда как у Galaxy S25 FE - из алюминия. Оба смартфона защищены от воды и пыли по стандарту IP68, имеют частоту обновления 120 Гц. При этом с ШИМом ситуация гораздо лучше у Xiaomi. Также у него больше дисплей: 6,8" против 6,7".

Камера на задней панели у обоих смартфонов тройная. Это основной модуль, сверхширик и телевик. Качество снимков в целом немного лучше у Xiaomi, как и цветопередача. По части видео всё сопоставимо. Samsung имеет 3-кратный зум, тогда как Xiaomi - 2-кратный. Однако сам по себе объектив и разрешение больше у Xiaomi. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

На Galaxy S25 FE стоит Exynos 2400, а на Xiaomi 15T - Dimensity 8400 Ultra. В тестах больше баллов набирает Samsung, но ненамного. По нагреву смартфоны были сопоставимы.

К концу теста на автономность у Samsung осталось всего 7% заряда, тогда как у Xiaomi - 21%. Отчасти это связано с тем, что у 15Т больше аккумулятор: на 5500 мАч против 4900 мАч у S25 FE.

Вывод

В целом более достойный выбор из двух смартфонов - это S25 FE. Несмотря на прошлогодний процессор, у него хорошее качество сборки, удобная оболочка. С другой стороны, он оснащён довольно слабым телефотообъективом и имеет проблемы с ШИМом. Xiaomi 15Т предлагает лучшие телевик и аккумулятор, отсутствие проблем с ШИМом, более низкую цену. Однако корпус у него пластиковый, поэтому смотрится устройство менее премиально.