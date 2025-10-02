iPhone 17 Pro резко подешевел в России

Флагманский iPhone 17 Pro подешевел на российском рынке и предлагается уже примерно на 9% дешевле, чем на старте в конце сентября. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Так, средняя стоимость iPhone 17 Pro в версии с 256 ГБ памяти на Ozon в сентябре составляла около 166 тыс. руб., однако к октябрю стоимость снизилась до 151 тыс. руб. В начале сентября минимальные предложения ритейлеров начинались от 164,9 тыс. руб., что означает снижение примерно на 9%.

Тем не менее наиболее выгодным способом приобретения устройства по-прежнему остается заказ из-за рубежа. Смартфон, ввезенный из ОАЭ, обходится примерно в 107 тыс. руб., а с учетом таможенной пошлины (около 14 тыс. руб.) итоговая цена составит примерно 121 тыс. руб., что значительно ниже цен российских продавцов.

iPhone 17 Pro стал первым смартфоном Apple с цельнометаллическим корпусом и новым дизайном блока камер. Модель получила увеличенную емкость аккумулятора и систему охлаждения на базе испарительной камеры, что решает проблему перегрева при интенсивных нагрузках. Смартфон оснащен чипом A19 Pro, обновленной фронтальной камерой квадратной формы с функцией горизонтальных селфи и улучшенным телеобъективом с гибридным зумом до 40х.