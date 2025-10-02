Россиянин открыл вспышку сверхновой в далекой галактике

Российский астроном-любитель Филипп Романов с помощью удаленного телескопа iTelescope T59 (Сайдинг-Спринг, Австралия) обнаружил сверхновую в далекой галактике SDSS J004819.14+075856.8. Открытие получило обозначение AT 2025umq (PSN J00481888+0759006) и было подтверждено спектральным анализом как затухающая сверхновая типа Ia. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Сверхновые типа Ia важны для космологии, так как используются как «космические свечи» для измерения расстояний во Вселенной. Яркость этой вспышки временно превысила светимость ее родной галактики, демонстрируя процесс выброса тяжелых элементов в космос.

Романов заметил новый объект при проверке 300-секундных снимков: на краю кадра появилась звезда 20-й величины, отсутствовавшая на архивных фотографиях. Дальнейшие наблюдения подтвердили, что это — вспышка сверхновой в далекой галактике, находящейся примерно в 2 млрд световых лет от Земли.

Затем исследователь обратился в Международный астрономический союз, после чего открытие было официально зарегистрировано и опубликовано на сервере Transient Name Server. Позднее сверхновая была обнаружена и на архивных снимках обзора Zwicky Transient Facility от 10 августа.

Филипп Романов — один из немногих российских любителей, чьи открытия регулярно признаются на международном уровне. Ранее он участвовал в открытии двух сверхновых в рамках обзора CRTS, а также открыл десятки переменных звезд, астероидов и кандидатов в планетарные туманности. Его работа подтверждает, что любительская астрономия жива и активно развивается в цифровую эпоху.