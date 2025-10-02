Google представила необычную клавиатуру

Японское подразделение Google представило концептуальный проект компьютерной клавиатуры с дисковым набором, стилизованным под старые телефоны. Вместо привычных клавиш пользователю предлагается прокручивать диски, соответствующие символам.

© Google

В Google Japan Blog отмечается, что такое решение исключает случайные нажатия и обеспечивает надежный ввод. Авторы проекта шутят, что время возврата диска в исходное положение позволяет сосредоточиться и обдумать текст.

При этом компания подчеркивает, что новинка не предназначена для коммерческого запуска. Каждый год Google Japan традиционно демонстрирует необычные прототипы клавиатур в рамках внутренних экспериментов: в 2022 году, например, был показан макет Gboard Bar, где все буквы располагались в одну линию.

Тем не менее, для энтузиастов Google открыла доступ к технической документации. Любой желающий может самостоятельно собрать клавиатуру по опубликованным чертежам.

В 1896 году телефон с наборным диском придумал и запатентовал американец Элмон Строуджер.