Китай тестирует роботов-собак перед отправкой на Луну

Исследователи факультета компьютерных наук Пекинского университета проводят испытания специально разработанных роботов-собак, предназначенных для изучения лунных недр и подготовки к возможным пилотируемым миссиям. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Global Look Press

Два прототипа испытываются в лавовой пещере в провинции Хэйлунцзян, недалеко от озера Цзинпоху. По словам ученых, условия в этой пещере, образованной потоками лавы, во многом схожи с предполагаемыми условиями на Луне. Роботы применяются в качестве разведчиков для выполнения геодезических задач, которые трудно или невозможно выполнить человеку.

Один из прототипов создан по образцу муравьеда: он сочетает гибкую роботизированную руку с жесткой мобильной платформой, что позволяет выполнять многофункциональные операции в сложной среде. Второй представляет собой колесного робота, способного перемещаться по труднопроходимой местности и вести разведку.

По мнению китайских специалистов, лавовые трубки — полости, сформировавшиеся в застывших потоках лавы, — являются перспективным местом для размещения обитаемой лунной базы. Эти природные образования могут обеспечить защиту от радиации и экстремальных перепадов температур.