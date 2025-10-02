Мишустин поручил разработать комплексную модель управления наукой

В России создадут комплексную модель управления наукой, которая позволит синхронизировать научно-техническую, технологическую и промышленную политику государства. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии «Модель развития науки».

Информация о поручениях главы правительства опубликована 2 октября на официальном сайте кабмина.

«Подготовкой предложений (по ее разработке), которые должны быть представлены в Правительство к 23 марта 2026 года, займутся Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав, Минфин, а также Российская академия наук», — говорится в сообщении.

Кроме того, они должны будут сформировать перечень мероприятий для достижения утвержденной Президентом РФ цели по увеличению к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП.

До 28 января 2026 года Минобрнауки, Минэкономразвитию, Минпромторгу, Минфину, Минздраву, Минцифры, Минприроды, а также Российской академии наук поручено разработать и представить кабмину «дорожную карту» по развитию единой системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

Кроме того, к середине февраля 2026 года Минобрнауки, Минфин и Федеральная налоговая служба должны оценить эффективность мер налоговой поддержки организаций, финансирующих и осуществляющих исследования и разработки.