Beats выпустила спортивные наушники с чипом Apple H1

Бренд Beats представил новую модель беспроводных наушников Powerbeats Fit, ориентированную на любителей активного образа жизни.

© MobiDevices

Ключевая особенность новинки – переработанная система крепления с гибким упором, обеспечивающая надёжную фиксацию в ухе даже при интенсивных физических нагрузках. Производитель утверждает, что конструкция позволяет использовать наушники длительное время без дискомфорта.

Технические характеристики

В основе Powerbeats Fit лежит фирменный процессор Apple H1, работающий в паре с 9,5-миллиметровыми излучателями. Система адаптивной эквализации автоматически настраивает звучание под особенности слуха пользователя, анализируя акустическую обратную связь через встроенные микрофоны.

Модель получила поддержку пространственного аудио Dolby Atmos и активное шумоподавление с возможностью включения режима прозрачности для контроля окружающей обстановки. Среди дополнительных функций – голосовой помощник Siri, автоматическая пауза при снятии наушника и бесшовное переключение между несколькими подключёнными устройствами Apple.

Автономность и защита

Производитель обещает до 7 часов непрерывного прослушивания от одного заряда. Комплектный кейс расширяет этот показатель до 30 часов. Корпус наушников имеет влагозащиту класса IPX4, что делает их устойчивыми к поту и случайным брызгам.

Powerbeats Fit уже доступны для покупки в США в четырёх цветовых вариантах: чёрном, сером, розовом и оранжевом. Рекомендованная стоимость составляет $199.