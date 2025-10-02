Apple отказалась от выпуска нового гаджета

Компания Apple приостановила работу над облегченной версией гарнитуры Vision Pro. Об этом сообщает Bloomberg.

© Apple

Предполагалось, что новый шлем смешанной реальности Apple будет дешевле и компактнее первой версии Vision Pro, стоимость которого на старте продаж составила $3499. По данным журналиста Марка Гурмана, релиз облегченной гарнитуры ожидался не ранее 2027 года.

Теперь ресурсы компании перераспределены в пользу разработки умных очков. Apple параллельно работает над двумя моделями: с кодовыми названиями N50 и N100.

N50 — это версия без встроенного дисплея, работающая в связке с iPhone. Ее анонс запланирован на 2026 год, а запуск продаж может состояться в 2027 году. Флагманская модель N100 получит полноценный экран. Изначально компания планировала вывести ее на рынок к 2028 году, однако теперь, по данным источников, сроки могут быть ускорены.

Обе версии очков будут управляться с помощью голосовых команд и получат интеграцию с новым ИИ-ассистентом Apple. Предполагается, что он будет основан на обновленной версии Siri, релиз которой запланирован на март 2026 года.