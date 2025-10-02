Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал запуск нового проекта, объединяющего технологии искусственного интеллекта и блокчейна, на базе суперкомпьютера в Казахстане. Об этом он заявил на пленарной сессии форума Digital Bridge в Астане, сообщает ТАСС.

© Соцсети

По словам Дурова, в рамках инициативы будет создана ИИ-лаборатория Telegram, первый проект которой реализуется совместно с казахстанским суперкомпьютерным кластером. Ключевым оператором станет Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

«Я очень горд, что сегодня могу объявить об открытии ИИ-лаборатории именно в этом здании, в Alem.AI», — заявил Дуров.

Он подчеркнул, что казахстанский суперкомпьютерный кластер станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для проекта. Система основана на чипах Nvidia и обеспечивает производительность порядка двух эксафлопсов, что выводит ее в число самых мощных вычислительных комплексов мира.

Дуров напомнил, что в 2024 году Telegram уже улучшил обмен данными с телеком-операторами Казахстана, что позволило ускорить доступ для 12 млн пользователей страны.

Форум Digital Bridge, крупнейшая дискуссионная площадка Центральной Азии по вопросам цифровых технологий и ИИ, проходит в Астане с 2 по 4 октября. В этом году мероприятие собрало около 30 тыс. участников, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Венгрии Тамаша Шуйока.