На Марсе нашли загадочную биосигнатуру

Марсоход NASA "Персеверанс", исследуя древнюю речную дельту в кратере Езеро на Марсе, обнаружил на осадочной породе потенциальную биосигнатуру. Находка получила неофициальное название "Чеява Фолс". Ученые назвали ее самым убедительным на сегодня свидетельством возможного существования в прошлом микробной жизни на Красной планете, сообщает new-science.ru.

Вообще что такое биосигнатура? Это химический или физический признак, который может указывать на присутствие жизни. Такие сигнатуры могут свидетельствовать о существовании микробов, растений, животных или даже более сложных форм жизни. Предполагается, что биосигнатуры не могут иметь небиологическое происхождение.

Некоторые особенности найденной породы:

выделяется светлыми пятнами на темном фоне, из-за чего получила описание "леопардовой расцветки";

богата гематитом - минералом, который формируется в жидкой воде;

содержит вивианит и грейгит - минералы, которые на Земле тесно связаны с микробной жизнью, поскольку служат для нее источниками энергии.

Кроме того, в глинистых отложениях породы было обнаружено органическое вещество, хотя, как подчеркивается, приборы "Персеверанса" не способны определить точный тип этих молекул. Ученые подчеркивают, что находка не является подтверждением жизни на Марсе, но признают ее чрезвычайно интригующей и заслуживающей дальнейшего изучения.

Так, по словам Олега Абрамова из Института планетологии, мнение которого приводится в сообщении, это открытие имеет сходство с более ранними спорными находками, но является более убедительным.

Напомним: речь идет о знаменитом марсианском метеорите ALH84001. Он был найден в декабре 1984 года в Антарктиде. По мнению исследователей, является одним из 34 марсианских метеоритов, найденных на Земле. Масса метеорита - 1,93 килограмма. В 1996 году обрел мировую известность после заявления ученых НАСА об обнаружении в материале метеорита окаменевших микроскопических структур, напоминающих окаменелые бактерии. Однако в 2022 году было установлено, что вкрапления органики имеют абиогенное происхождение в результате геологических процессов.

Научное сообщество извлекло урок из той истории и теперь более сдержанно комментирует подобные открытия. Что касается марсианской породы "Чеява Фолс", то ключ к разгадке может дать только ее изучение в земных лабораториях. "Персеверанс" уже взял образец и поместил его в специальный контейнер для будущей доставки на Землю.