Российские ученые провели поиски «скрытых миров»

Российские ученые из нескольких научных центров, в том числе Института ядерных исследований РАН, МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт», Объединенного института ядерных исследлваний и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, провели поиски «скрытых миров» с помощью уникального детектора DANSS. Они не смогли доказать их существование, но установили самые четкие на данный момент возможные параметры.

© Unsplash

Распространенная теория гласит, что наша Вселенная является многомерной и насчитывает большое количество измерений. Частица нейтрино, в отличие от остальных частиц, может просачиваться между измерениями. Следовательно, наблюдая за потоком нейтрино, может зафиксировать их внезапное исчезновение.

Детектор DANSS, установленный на Калининской АЭС, состоит из 2500 счетчиков, способных улавливать следы взаимодействия антинейтрино. Ученые проанализировали данные за 2016 – 2024 годы и не нашли признаков исчезновений нейтрино.

Данные исследований соответствует стандартной картине трехмерного мира без «порталов» в другие измерения. Ученые отметили, что результат позволил значительно сузить карту поисков для новой физики. Таким образом, они смогли отсечь неверные пути и определить более перспективные теории по поиску причин аномалий, сообщает JETP Letters.

