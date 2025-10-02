AMD разместит производство чипов на заводах Intel

По данным источников Semafor, AMD ведет переговоры с Intel о заказе производства некоторых своих микросхем на мощностях конкурента.

© Ferra.ru

Пока соглашение не достигнуто, и неизвестно, о каких именно продуктах может идти речь. Тем не менее, сама новость привела к росту акций Intel почти на 6%.

Сегодня AMD почти полностью полагается на TSMC в Тайване для выпуска CPU и GPU. Учитывая, что техпроцесс Intel уступает тайваньскому контрактному гиганту, речь может идти лишь о менее передовых чипах.

Эксперты также допускают вариант, что AMD могла бы вложиться в Intel по аналогии с NVIDIA, которая инвестировала $5 млрд и поручила Intel выпускать специализированные процессоры с NVLink.

Для Intel это шанс привлечь внешнего клиента в условиях проблем с собственным производством и низкой отдачи от многомиллиардных инвестиций в фабрики. При этом задержки с освоением техпроцесса Intel 18A уже поставили под вопрос сроки выхода Panther Lake.