Создана технология повышения прочности аэрокосмической техники лазером

Ученые из Самары и Санкт-Петербурга при поддержке Минобрнауки России разработали технологию увеличения прочности металлических материалов аэрокосмической техники методом лазерной ударной обработки.

Полученные результаты могут быть использованы для создания промышленной технологии и применения на производстве авиационной и космической техники, сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева.

"Ученые Самарского университета имени Королева и Санкт-Петербургского института электрофизики и электроэнергетики РАН разработали технологию, позволяющую с помощью лазерной обработки увеличивать прочность металлических материалов, используемых в авиационной и космической технике. Как показали эксперименты, короткие и мощные лазерные импульсы могут значительно улучшать состояние обрабатываемых материалов, уменьшая вероятность появления трещин и других деформаций в ходе эксплуатации", - говорится в сообщении.

Экспериментальное исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках всероссийского проекта "Фундаментальные проблемы разработки аэрокосмических транспортных систем и управления в аэрокосмической технике для обеспечения связанности территории РФ". Самарский университет имени Королева в 2024 году выиграл грант на его выполнение в рамках ведомственного проекта "Развитие институтов грантовой поддержки исследователей, научных и творческих коллективов" госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ", рассчитанной на период с 2024 по 2026 год. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Acta Astronautica, издаваемом под эгидой Международной академии астронавтики.

Как рассказали в Самарском университете, эксперименты проводились на установке с неодимовым лазером, производящим мощные наносекундные импульсы с различной плотностью энергии. Ученые исследовали поверхность исходных и обработанных лазерным излучением образцов, применяя растровый электронный микроскоп и оптический профилометр, измеряющий шероховатость поверхности. В результате удалось установить, что эффект упрочнения металла достигается за счет механической деформации, которую производит ударная волна от лазерного импульса. На поверхности образца появляются микровпадины, при этом в приповерхностном слое образуются сжимающие напряжения, которые и делают материал более прочным. В ходе исследования ученые получили практические результаты лазерного ударного упрочнения меди и алюминиевого сплава при различных плотностях энергии и при наличии и отсутствии защитного покрытия на материалах.

Комментарий разработчика

Как пояснили в университете, металлические конструкционные материалы, используемые в авиации и космосе, в процессе своей эксплуатации испытывают экстремальные нагрузки. Поэтому для увеличения срока их службы и безопасности полетов крайне важно увеличивать их прочность как при производстве новых узлов и деталей, так и при ремонте бывших в эксплуатации устройств и летательных аппаратов.