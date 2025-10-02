Великобритания снова требует от Apple «открыть дверь» в iCloud

Британское правительство снова пытается заставить Apple ослабить защиту в iCloud — на этот раз речь идёт только о данных пользователей из Великобритании. В начале сентября власти Туманного Альбиона потребовали от Apple создать способ доступа к зашифрованным резервным копиям.

В отличие от январского требования, где речь шла о глобальном доступе, теперь власти ограничились только британскими аккаунтами.

Напомним, именно эти требования вызвали громкий дипломатический скандал: США обвинили Лондон в попытке навязать бэкдор и пригрозили проблемами в торговых переговорах.

В ответ на давление Apple в феврале лишила юзеров из Великобритании своего защищённого сервиса — iCloud Advanced Data Protection (ADP). Компания до сих пор не может включить эту функцию для новых пользователей в стране.

«Мы крайне разочарованы тем, что наши клиенты в Великобритании лишены возможности использовать ADP, особенно на фоне роста утечек данных и угроз для конфиденциальности», — заявили в Apple. — «Мы никогда не создавали бэкдоры и не собираемся этого делать».

В Великобритании официально комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что такие приказы засекречены законом.

Правозащитники уже подняли тревогу. По их словам, «сломать шифрование для Британии — значит сломать его для всех»: уязвимость в системе сможет использовать кто угодно — от киберпреступников до враждебных государств.

Ранее Apple и правозащитные организации Privacy International и Liberty уже подали жалобы в британский регулятор. Новый приказ, похоже, снова запускает юридическую тяжбу.

США в начале года жёстко критиковали идею бэкдора. Дональд Трамп даже сравнил инициативу Лондона с китайскими методами слежки. Однако сейчас администрация США, похоже, решила не давить на британское правительство.