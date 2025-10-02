Озвучены сроки начала работ по российским «Венере-Д» и «Луне-28»

Проектирование российских миссий «Венера-Д» и «Луна-28» начнется в 2026 году. Соответствующие сроки ТАСС озвучил директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) академик Анатолий Петрукович.

По его словам, запуск миссии «Венера-Д» состоится около 2035 года.

«Есть большая лунная программа из шести запусков автоматических аппаратов, которые будут исследовать Луну и заложат основание российской лунной базы в околополярном районе», — добавил руководитель.

В сентябре президент РАН Геннадий Красников заявил, что Россия ближе к 2036 году и даже раньше может отправить миссию на Венеру.

В августе глава РАН сообщил, что ориентировочно с 2028 по 2036 год Россия планирует отправить к Луне шесть научных миссий, в частности аппарат «Луна-28», который доставит на Землю образцы лунного грунта.