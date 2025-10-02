Samsung встроит в смарт-часы диагностику сердечной недостаточности

Samsung объявила о разработке функции диагностики дисфункции левого желудочка сердца (LVSD) для своих смарт-часов.

Это состояние вызывает около 50% всех случаев сердечной недостаточности и считается более опасным, чем некоторые виды рака.

Компания внедрит алгоритмы ИИ, созданные совместно с корейской фирмой Medical AI, чья технология анализа ЭКГ уже применяется более чем в 100 крупных клиниках страны и ежемесячно используется для 120 000 пациентов.

Новый инструмент позволит выявлять заболевание на ранних стадиях даже у людей без симптомов и снизить риск госпитализаций.

Кроме того, Samsung работает над прототипом ЭЭГ-устройства, закрепляемого вокруг уха, совместно с университетом Ханъян. Оно способно фиксировать мозговую активность в реальном времени, определять сонливость и даже предпочтения пользователей при просмотре видео с точностью до 92,9%.

Функция диагностики сердечной недостаточности выйдет первой, но сроки запуска пока не раскрываются.