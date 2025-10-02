В России оценили, можно ли создать «суверенный» отечественный смартфон

В России вряд ли создадут суверенный отечественный смартфон, поскольку даже самые известные бренды не производят устройства полностью на территории своей страны.

© Газета.Ru

Об этом kp.ru рассказал заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ, физик Андрей Зенкевич.

«Это нереально. Причем не только для нас. Вы думаете айфон делается в Америке? Ничего подобного. Вся сборка это до недавнего времени огромные фабрики в Китае, а теперь уже в Индии. А комплектующие для айфонов делаются по всему миру. Процессоры — Тайвань, камеры — Япония», — подчеркнул Зенкевич.

Он уточнил, что даже в том случае, если на территории России будут производить некоторые компоненты, основная прибыль идет от разработки, а не от сборки. По его словам, многие страны хотят обеспечить технологический суверенитет, однако, эти планы упираются в экономическую выгоду от международного разделения труда.

В мае российские компании «Ред софт» и «ТП Лабс» объявили о старте розничных продаж смартфона AQPhone M11 под управлением мобильной операционной системы «Ред ОС М». Устройство предлагает высокий уровень безопасности и поддерживает запуск Android- и Linux-приложений. AQPhone M11 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей, бюджетным MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной и постоянной памяти на 64 ГБ, которую можно расширить за счет карты памяти объемом до 1 ТБ.