Названы самые продаваемые смартфоны в России

Продажи смартфонов в России за девять месяцев 2025 года составили около 16,5 млн устройств на сумму 405 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

По данным компании, только в третьем квартале было реализовано порядка 5,3 млн смартфонов на сумму около 130 млрд руб. Спрос формировался как за счет массового сегмента, так и благодаря высоким продажам новинок премиум-класса.

В количественном выражении лидерами стали Redmi, Realme, Tecno, Samsung и один из быстрорастущих китайских брендов. В денежном выражении доминирует Apple, за которым следуют Samsung, Redmi, «еще один динамично развивающийся китайский бренд» и Tecno.

По итогам сентября в топ-10 самых популярных моделей вошли сразу пять устройств серии iPhone 16 — включая версии Pro Max, Pro и базовую модель с разными объемами памяти. В рейтинге также сохранили позиции iPhone 15 и iPhone 13, а из устройств Samsung — Galaxy A16, Galaxy A56 и флагманский Galaxy S25 Ultra. Эти данные демонстрируют одновременно высокий интерес к премиальным решениям и устойчивый спрос на доступные модели.