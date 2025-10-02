GSMArena опубликовал обзор iPhone 17 Pro: кому подойдет новинка

Портал GSMArena опубликовал обзор iPhone 17 Pro, отметив, что переход на новинку имеет смысл лишь для владельцев iPhone 14 Pro и более старых моделей.

© Ferra.ru

Пользователи iPhone 15 Pro и 16 Pro вряд ли заметят серьёзные изменения.

После нескольких лет косметических апдейтов Apple обновила дизайн и переработала систему охлаждения, добавив испарительную камеру. Это снижает нагрев, но не избавляет устройство от троттлинга в играх.

Также iPhone 17 Pro получил новый телеобъектив с 8-кратным зумом без потери качества, улучшенный дисплей с меньшими бликами и качественную селфи-камеру.

© GSMArena

По тестам производительность выросла, а автономность осталась на хорошем уровне. Однако главным недостатком обозреватели назвали iOS 26: визуально система интересная, но содержит много багов и перегружена лишними функциями.

В итоге GSMArena отметила, что iPhone 17 Pro остаётся сбалансированным флагманом, но апгрейд стоит рассматривать только тем, кто пользуется моделями старше iPhone 15 Pro.