Вход в Apple ID будет происходить при помощи Telegram

Apple начала тестировать новый канал доставки кодов подтверждения — через мессенджер Telegram. Об этом свидетельствует появление официального бота компании с названием @VerificationCodes, сообщает iPhones.ru.

Сервис Telegram Gateway дает возможность компаниям и разработчикам отправлять одноразовые коды пользователям напрямую в Telegram. Оплата осуществляется через платформу Fragment, где стоимость одного сообщения составляет $0,01.

Пока работа механизма остается не до конца ясной. Журналистам удалось получить код лишь однажды — при повторном запросе в процессе авторизации в учетную запись Apple. Повторить сценарий больше не удалось.

Официальных комментариев от Apple относительно использования Telegram для рассылки кодов подтверждения на данный момент не поступало.

Многие компании выбирают этот метод из-за высокой стоимости SMS-кодов. По словам Павла Дурова, Telegram в прошлом тратил около $10 млн в месяц на отправку SMS-кодов для входа в мессенджер, в связи с чем авторизация через Telegram Gateway обходится бизнесу значительно дешевле.