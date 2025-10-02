Названы самые мощные смартфоны сентября

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили сентябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов, лидерство в котором было признано за новейшими моделями Xiaomi.

© Xiaomi

Так, первое место топа закрепилось за Xiaomi 17 Pro Max, который благодаря флагманскому чипу Snapdragon 8 Elite Gen 5 набирает в бенчмарке в среднем 3,5 млн баллов. За ним следуют модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17, набирающие 3,5 и 3,49 млн баллов соответственно.

Последующие места рейтинга распределились между флагманскими смартфонами, за производительность которых отвечают уже прошлогодние чипы Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400. Среди них: iQOO Neo10 Pro+ (3,3 млн), Vivo X200 Ultra (3,3 млн), RedMagic 10S Pro+ (3,2 млн), Oppo Find X8 Ultra Satellite Edition (3,13 млн), Honor GT Pro (3,13 млн), Vivo X200S (3,06 млн) и Redmi K80 Pro (2,94 млн).

Ожидается, что ситуация может измениться уже в октябре, когда на рынок начнут поступать флагманские модели других производителей на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500. Среди ближайших анонсов значатся Vivo X300, OnePlus 15 и многие другие.