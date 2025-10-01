Ученые зафиксировали две новые сильные вспышки на Солнце

Исследователи Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ» ) в среду, 1 октября, зафиксировали на Солнце две новые сильные вспышки. Об этом пишет ТАСС.

© NASA

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

«1 октября в 05:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N06E20) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 22 минуты. В 19:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N06E13) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 24 минуты», — отметили ученые.

Напомним, что год назад, 1 октября 2024 года, на Солнце произошла сильная вспышка класса M7.7 продолжительностью 39 минут. Ее удалось обнаружить в 02:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3942 (S18E30).