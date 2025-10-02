Блогер назвал отличия Vivo X Fold 5 от Samsung Galaxy Z Fold 7

Ведущий YouTube-канала Trakin Tech English рассказал, чем отличаются друг от друга складные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Vivo X Fold 5.

© YouTube/Trakin Tech English

Galaxy Z Fold 7 ощущается более надёжным и премиальным как минимум благодаря качеству сборки. У Vivo оно заметно хуже.

С точки зрения защиты от воды и пыли у Vivo преимущество: у него она по стандарту IP58/59, тогда как у Samsung - IP48. При этом в коробке с Vivo X Fold 5 сразу есть чехол, а для Samsung вам его придётся приобретать самостоятельно.

ПО у Samsung - это буквально мини-компьютер в кармане. Также производитель обещает 7 лет обновлений ОС. Смартфон от Vivo обновляться будет всего 4 года, а функциональность у него всего хуже, чем у Galaxy.

Что касается дисплея, то у Samsung он на 8" и 6,5" (внутренний и внешний). Vivo предлагает экран с диагональю 8,03" и 6,53" соответственно. При повседневном использовании оба выглядят практически одинаково.

По звучанию ситуация примерно такая же. Оба воспроизводят музыку хорошо, но чуть лучше проработан средний диапазон у Samsung.

На бумаге камеры Vivo превосходят камеры Samsung, но на деле это не совсем так. В большинстве случаев Z Fold 7 снимал лучше, чем X Fold 5. С примерами фото можете ознакомиться ниже.

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

С точки зрения производительности у Samsung преимущество: он работает на Snapdragon 8 Elite, тогда как Vivo - на Snapdragon 8 Gen 3. Естественно, в тестах Fold 7 тоже лидирует, но несильно.

По времени работы аккумулятора преимущество у Vivo. Он поддерживает проводную зарядку на 80 Вт, беспроводную на 40 Вт, а также имеет батарею на 6000 мАч. Samsung предлагает аккумулятор всего на 4400 мАч, поддержку проводной зарядки на 25 Вт, беспроводной на 15 Вт и реверсивной на 4,5 Вт. Проработал он 5 часов 44 минуты (экранное время), а Vivo X Fold 5 - около 7-8 часов.

Вывод

Galaxy Z Fold 7 - складной смартфон, который точно стоит купить. Да, он стоит дорого, но вы получите тонкое и изящное устройство с премиальными функциями.