Ученые увидели, как активируется память формы в «умном» пластике

Российские исследователи впервые в режиме реального времени зафиксировали наномасштабные превращения в сверхвысокомолекулярном полиэтилене — материале, который обладает эффектом памяти формы. Ученые показали, что ключевые структурные изменения происходят при температуре около 80°C — именно эта температура запускает процессы восстановления формы материала. Результаты позволяют создавать материалы, способные эффективно реагировать на внешние воздействия, быстро возвращаясь к своей изначальной форме. Работа опубликована в журнале Physical Mesomechanics, сообщила пресс-служба Сколтеха.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен известен рекордной прочностью, износостойкостью и биосовместимостью, но не менее важным его свойством является способность «помнить» исходную геометрию: после деформации изделие возвращает форму при нагреве. Этот эффект лежит в основе перспективных технологий — от искусственных мышц и самораскладывающихся конструкций до интеллектуальных имплантов. Однако молекулярные и наноструктурные механизмы, запускающие восстановление формы, не были изучены.

Чтобы решить эту проблему, команда провела уникальный эксперимент: образец самоармированного композита на основе волокон сверхвысокомолекулярного полиэтилена нагревали до 140°C непосредственно под рентгеновским пучком, регистрируя как малоугловое, так и широкоугловое рассеяния. Это позволило с нанометровым разрешением отслеживать перестройку кристаллических и аморфных фаз в режиме реального времени.

Оказалось, что при температуре около 80°C в материале начинаются резкие изменения в направлении вдоль волокон. Размер наноструктур скачкообразно увеличивается в 1,5 раза, а параметр размерности меняется на 10%. В поперечном направлении аналогичных изменений не зафиксировано. Таким образом, было предложено, что движущей силой эффекта памяти формы является «распрямление» и перестройка гибких аморфных цепочек, которые, подобно сжатой пружине, возвращаются в исходное состояние при нагреве.

Понимание фундаментальных механизмов памяти формы открывает путь для создания новых полимерных материалов с заданными свойствами. Инженеры смогут более точно программировать температуру активации и усилие восстановления для конкретных применений: от микроскопических медицинских имплантов, которые разворачиваются внутри тела при нагреве до температуры тела, до мощных актуаторов для антропоморфных роботов и систем сбора энергии.