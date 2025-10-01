В Microsoft раскрыли тайну Windows 95

Инженер корпорации Microsoft Рэймонд Чен объяснил, почему установка Windows 95 была такой сложной. Пост опубликован в блоге на сайте компании.

Чен, который устроился в Microsoft 30 лет назад, одним из многих работал над культовой операционной системой (ОС). Ветеран IT-гиганта раскрыл тайну, связанную с установкой системы. Он ответил на вопрос, почему для установки Windows 95 использовали три программы.

Раймонд Чен напомнил, что установщик ОС фактически был собран из трех разных операционных систем. Сперва пользователь запускал MS-DOS, затем устанавливалась мини-версия Windows 3.1 — на этом этапе выполнялась большая часть работы. В конце запускали 32-разрядное приложение, которое завершало настройку. Специалист пояснил, что такая сложная система, однако, позволяла стабилизировать процесс установки. Также у инженеров не было времени, чтобы написать мини-версию Windows 95.

«Использование мини-версии Windows 3.1 не требовало дополнительных затрат на разработку, поскольку она уже существовала — полностью рабочая и отлаженная», — заметил сотрудник Microsoft.

Также создателям Windows 95 удалось избежать необходимости двойной перезагрузки компьютера во время установки. Раймонд Чен признался, что 30 лет назад это могло напугать пользователя.

В конце сентября стало известно, что в Windows 11 добавят функцию видеообоев из операционной системы Windows Vista. Впервые она появилась почти 20 лет назад.