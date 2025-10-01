ДНК бактерий из зуба мамонта оказалась самой древней в истории

Учёные нашли самые старые известные следы микробов, когда-либо связанных с животным, изучая зуб мамонта возрастом 1,1 миллиона лет. Результаты опубликованы в журнале Cell. Они дают возможность понять не только самих мамонтов, но и микробы, которые жили с ними.

© Ferra.ru

Анализ включал 483 образца останков мамонтов — зубы, черепа, моляры и кожу. Из них 440 образцов исследовались впервые. Учёные смогли выделить микробы, жившие внутри мамонтов при жизни, и отличить их от посторонних бактерий, проникших после смерти.

Шесть групп бактерий оказались постоянными спутниками мамонтов, включая древние аналоги Actinobacillus, Pasteurella, Streptococcus и Erysipelothrix. Некоторые микробы могли влиять на здоровье животных: например, Pasteurella носила гены, связанные с опасными инфекциями у современных африканских слонов.

Частичные геномы Erysipelothrix из мамонта возрастом 1,1 миллиона лет стали самым древним найденным микробным ДНК, связанным с хозяином. Генетические следы этой бактерии встречались и у мамонтов других эпох.