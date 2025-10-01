В Экваториальной Гвинее обнаружили 1500-й вид летучих мышей

В Экваториальной Гвинее обнаружили 1500-й известный науке вид летучих мышей — Pipistrellus etula. Об этом сообщает Bat Conservation International (BCI).

Отмечается, что анонс нового вида приурочили к месяцу летучих мышей, который отмечается в октябре. Открытие сделали аспирант Лаура Торрент и другие ученые в рамках экспедиций, организованных Международной организацией по охране летучих мышей. Pipistrellus etula были обнаружены на острове Биоко, который расположен примерно в 20 милях (32 километрах) к югу от Камеруна.

Ученым удалось поймать несколько крошечных летучих мышей, которые не соответствовали известным описаниям крылатых млекопитающих. Последующий обзор прошлых образцов вместе с анализом их физических характеристик и биохимии в итоге подтвердил, что был обнаружен ранее не описанный вид.

«Учитывая, что многие африканские летучие мыши были названы в честь исследователей из других стран, я рада назвать Pipistrellus etula в честь жителей острова Биоко — буби. Это их земля, где обитает эта крошечная летучая мышь, так что какое еще имя ей подойдет, кроме "etula", что на языке банту означает "бог острова"», — приводятся в тексте слова Торрент.

В BCI подчеркнули, что открытие является важной вехой в сохранении природы и биоразнообразия, поскольку свидетельствует о постоянном расширении знаний и предоставляет более точные данные о видах.