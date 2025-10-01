Vivo показала, как снимает флагман iQOO 15 со 100-кратным зумом

iQOO поделилась первыми фотографиями, сделанными на новый смартфон iQOO 15 с телеобъективом. Официальный показ модели ожидается в Китае уже в октябре. Флагман получит тройную основную камеру, включая перископический объектив с поддержкой 100-кратного цифрового зума.

© Ferra.ru

По слухам, один из модулей будет 50 Мп с крупным сенсором, а другой — 50 Мп перископ для съёмки с приближением. Смартфон будет работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и сразу выйдет с Android 16 и фирменной оболочкой OriginOS 6. Дисплей — 6,85-дюймовый AMOLED с разрешением QHD и частотой обновления 144 Гц. Также заявлен дополнительный игровой чип Q3, беспроводная зарядка.

© iQOO

© iQOO

© iQOO

© iQOO

По данным инсайдеров, iQOO 15 оснастят аккумулятором ёмкостью 7 000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт.

Хотя точная дата презентации пока не названа.