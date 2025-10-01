Павел Дуров допустил, что Telegram могут полностью заблокировать в России

Миллиардер и сооснователь Telegram Павел Дуров допустил, что его мессенджер может быть заблокирован в России.

© Вечерняя Москва

С таким мнением он выступил в большом интервью подкастеру Лексу Фридману на YouTube.

— Такое вполне возможно <...> Будет крайне печально, если Россия возобновит свои попытки заблокировать его, — высказался Дуров.

Он отметил, что россияне используют мессенджер не только для личного общения и бизнеса, но и для доступа к различным источникам информации. Дуров согласился с ведущим, что существуют признаки того, что Россия может попытаться перевести пользователей с текущих мессенджеров на отечественный аналог. По его словам, это можно назвать тревожной тенденцией.

В этом же интервью миллиардер рассказал об условиях содержания во французской тюрьме, куда он попал после того, как их вместе со спутницей Юлией Вавиловой задержали в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. По словам Дурова, его содержали в маленькой камере без окон. Параллельно предпринимателя постоянно допрашивали французские полицейские, которым было интересно.

Также Дуров впервые публично рассказал о случае, когда он, по его мнению, был отравлен.