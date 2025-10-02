Как российские стриминги поделили растущий рынок

На данный момент подпиской на музыкальные сервисы охвачены уже около 50% россиян, из-за чего рынок приближается к точке насыщения, заявил НСН Дмитрий Коннов.

Даже с возвращением в Россию крупных зарубежных музыкальных стримингов отечественные платформы оставят за собой существенную долю рынка и подписчиков, заявил в эфире НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

Совокупная выручка сервисов музыкального стриминга в России в 2024 году увеличилась на 51% относительно 2023 года и достигла 38 миллиардов рублей, следует из данных исследования компании J’son & Partners Consulting. При этом лидером рынка по доходам является «Яндекс Музыка». Так, по итогам 2024 года компания нарастила долю на 14,2 процентных пункта. Сервис «Звук» увеличил долю на 5,9 процентных пункта. Доля VK Музыки сократилась на 6,5 процентных пункта, Apple Music — на 4,5 процентных пункта, и Spotify — на 4,7 процентных пункта. Коннов заметил, что лидирующие позиции «Яндекс Музыки» объясняются синергией проектов внутри единой экосистемы.

«Сегодня нельзя отдельно подписаться на "Яндекс Музыку", эта подписка является следствием подписки на "Яндекс Плюс". Количество подписчиков растет, цена подписки увеличивается значительно медленнее, чем цены в магазинах, но она тоже растет. Музыканты и музыкальная индустрия в этом случае получают все бенефиты от роста экосистемы "Яндекс". Доходы большого количества музыкантов сегодня начинаются именно с "Яндекса"», — сказал собеседник НСН.

Согласно масштабному исследованию Института музыкальных инициатив (ИМИ), объем рынка музыкальных стримингов в 2024 году вырос сильнее ожиданий: у одних участников рынка прогноз разошелся с реальностью на 400 миллионов рублей, у других — на три миллиарда рублей. Аналитики подтверждают вывод о том, что основной прирост дает развитие экосистемных подписок. Тем не менее, как считает Коннов, потенциал роста скоро будет исчерпан, так что стримингам придется активнее вовлекать аудиторию в возрасте старше 35 лет.

«По итогам первого полугодия в США рост доходов от стриминга составил 1%. Рано или поздно все, кто могут быть охвачены сервисом, оформляют подписку. После этого вероятный рост пользователей может быть связан с какой-то внешней экспансией, хотя и в этом случае число подписчиков ограничено. Российский музыкальный стриминговый рынок однозначно приближается к точке насыщения. Сегодня где-то 50% от населения страны охвачены стримингами. Дальше нужно искать публику, которая значительно медленнее обращает внимание на всевозможные технологические новинки. Чаще всего это аудитория 35-40+. Это вопрос к самим стримингам и к их руководителям, как они видят свое будущее. Мы видим, что когда более 50% населения страны охвачено музыкальными подписками, рост числа подписчиков начинает замедляться», — заявил Коннов.

По его мнению, российским платформам при этом не стоит переживать из-за возможной конкуренции с крупными зарубежными игроками.

«Я не верю в возвращение западных стримингов в Россию. По итогу 2020-2021 годов мы фиксировали, что 50% доходов приходилось на западные стриминги, в первую очередь на Apple и Spotify. Еще 50% тогда приходилось на три российские компании. Однако для отечественных компаний Россия будет всегда основным рынком, поэтому они будут прикладывать максимальное количество усилий, чтобы не потерять долю. Для западных компаний основной интерес представляют рынки с населением от 300 миллионов человек и выше. У нас население значительно меньше. Мы всегда будем не самым интересным рынком, потому рекомендую коллегам из российских стримингов не переживать о гипотетическом возвращении западных игроков. Думаю, если они вернутся, то не будут много вкладывать в развитие своих российских экосистем», — добавил он.

К слову, не так давно музыкальный стриминговый сервис Spotify официально обновил свои условия использования. Теперь пользователи смогут получать доступ только к той версии Spotify, которая доступна в их стране проживания, и по ценам, установленным для данного региона. Это означает, что семейные и другие подписки, оформленные в странах без официальной поддержки Spotify, могут перестать работать и стать недоступны уже в октябре. При этом российский музыкальный и медиаменеджер Сергей Балдин объяснил «Радиоточке НСН», что, хотя сила бренда Spotify еще велика, в России есть три музыкальных сервиса. По его словам, платформы уже распределили между собой слушателей, так что если зарубежный стриминг перестанет работать, трагедии не будет.

Ранее управляющий директор Института музыкальных инициатив (ИМИ) Артем Атанесян рассказывал НСН, что в российской музыкальной индустрии сменился акцент с простого роста объемов на перестройку всей системы — от экономики музыкального бизнеса до способов продвижения музыки. По его словам, с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку.