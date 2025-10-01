Samsung Galaxy S26 не получит значительных улучшений камер

GSMArena: камеры Samsung Galaxy S26 не получат значительных улучшений

Ожидается, что грядущая линейка флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26, которая выйдет в следующем году, не получит существенных аппаратных изменений камер. Об этом сообщает издание GSMArena. Компания Samsung не планирует вносить заметные изменения в системы камер всех трех моделей Galaxy S26.

Согласно последним слухам, Samsung, подобно Apple, намерена отказаться от модели Plus. Ожидается, что на смену ей придет версия Edge. Базовый Galaxy S26, по слухам, будет переименован в Galaxy S26 Pro. Эта модель, как сообщается, сохранит ту же конфигурацию камер, что и предшественники: основной сенсор на 50 Мп, телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом на 10 Мп и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп.

Модель S26 Edge, напротив, сохранит основной сенсор на 200 Мп, однако сверхширокоугольная камера получит обновление: ее разрешение, по слухам, вырастет с 12 Мп до 50 Мп. Предположительно, это будет тот же сенсор, который используется в текущем флагмане Galaxy S25 Ultra.

К сожалению, Galaxy S26 Ultra также не получит аппаратных обновлений камер. Аналитики выражают надежду, что хотя бы крошечный 10-мегапиксельный сенсор, используемый для 3-кратного зума, будет заменен на более совершенный модуль.

Это не означает, что качество изображений не улучшится вовсе. Samsung, вероятно, сосредоточится на программных улучшениях, используя искусственный интеллект (ИИ) и другие алгоритмы для максимально качественной обработки снимков с уже имеющихся сенсоров.