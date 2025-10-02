В WhatsApp на iOS появилась поддержка Live Photo

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) официально подтвердила, что приложение WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) на операционной системе iOS получило поддержку функции Live Photo. Это нововведение, которое некоторые пользователи заметили в последние дни, позволяет делиться анимированными фотографиями. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В официальном сообщении Meta перечислила ряд функций, которые были внедрены в приложение за последние несколько месяцев, включая совместимость с Live Photos на iOS и Motion Photos на Android. Когда пользователь отправляет или получает такую фотографию, она анимируется на короткое время, имитируя поведение в стандартном альбоме iOS. На таких изображениях также отображается индикатор Live Photo в левом верхнем углу. При нажатии на них воспроизводится звук, записанный во время съемки.

Наряду с поддержкой анимированных фотографий, Meta выделила и другие обновления. Теперь пользователи могут создавать персонализированные темы для чатов с помощью искусственного интеллекта Meta AI. Также были представлены новые наборы стикеров, такие как Fearless Bird и Vacation.

Были внесены улучшения в поиск групп: теперь достаточно найти в списке чатов одного из участников группы, чтобы увидеть общие чаты с ним.

Пользователи Android получили возможность сканировать, обрезать и отправлять документы непосредственно из приложения. Кроме того, Meta AI теперь позволяет создавать уникальные фоны для видеозвонков и для фотографий и видео, сделанных прямо в чатах.

Что касается поддержки Live Photos, сообщается, что функция все еще находится в процессе постепенного развертывания. Некоторые пользователи iOS отмечают, что пока могут получать такие фотографии, но еще не имеют возможности их отправлять.