Камуфляж против предупреждающей окраски: что помогает животным выживать лучше?

Животным приходится проявлять творческий подход, чтобы выживать в дикой природе. Некоторые носят намеренно яркий окрас, чтобы отпугивать хищников, а другие маскируются, сливаясь с окружением. Но как работают эти стратегии выживания? Журнал Smithsonian рассказал об исследовании, которое ответило на этот вопрос.

© Unsplash

По итогам научной работы, опубликованной в журнале Science, эффективность различных стратегий зависит от контекста. Авторы исследования замерили результативность контрастной анти-хищнической окраски, проведя эксперименты на 15 018 бумажных «мотыльков» разных цветов на территории 16 стран по всему миру.

Естественный отбор привел к тому, что животные выработали две альтернативные стратегии защиты от хищников с помощью окраса. Одни виды маскируются и пользуются камуфляжем, чтобы избежать опасных хищников, а другие, наоборот, используют яркие цвета, чтобы отвадить хищников. Но до сих пор наука не до конца понимала, в каком экологическом контексте одна из этих стратегий может быть эффективнее другой.

Для того, чтобы найти ответ, ученые использовали треугольные макеты мотыльков из бумаги. Их раскрасили в черно-оранжевый (типично «предупреждающее» сочетание), коричневатый и черно-голубой цвета. После этого они поместили на макеты приманку в виде мучного червя и проверили, привлечет ли он внимание какого-нибудь хищника.

Неожиданно, но среди трех вариантов окраса не было безапелляционного победителя — эффективность каждого зависела от обстоятельств. По большей части, состав сообщества хищных животных, их среда обитания и знакомство с добычей играли определяющие роли, но первостепенным фактором было поведение местных хищников.

Например, камуфляжный коричневатый оттенок показывал лучшие результаты в регионах, где между хищниками больше конкуренции, и нападают они чаще. Вероятно, из-за того, что в такой среде хищные животные более склонны рискнуть и съесть потенциально токсичную или невкусную добычу. А вот в яркой среде обитания камуфляж был менее эффективным, чем предупреждающий окрас — скорее всего, потому, что хищники более активно ищут добычу.

При этом хищники чаще избегали классические черно-оранжевые оттенки, чем черно-голубые. Данная находка может намекать, что хищные животные постепенно учатся избегать знакомых предупреждающих сигналов. Также это способно объяснить, почему оттенки многих животных похожи друг на друга — у них общие предупреждающие знаки, потому что хищники обходят их стороной.

Для примера, бабочки вида данаида монарх окрашены в черный, оранжевый и белый — яркое предупреждение для любой проголодавшейся птицы. Первая же, кто решит проигнорировать «красные флаги», быстро поймет свою ошибку: в организме бабочек содержится токсин, который делает их невкусными для птиц. Хищника попросту вырвет после попытки съесть отвратительную добычу. А вот животные, вроде аризонской королевской змеи, вообще не ядовиты — но их окрас копирует узоры ядовитых змей, чтобы обдурить потенциальных хищников.