Правда ли на Луне можно добывать минералы и зарабатывать на этом миллиарды

Некоторые частные компании твердо верят, что добыча гелия-3 на Луне — потенциальный источник огромной прибыли. Но способна ли эта инвестиция окупиться, и зачем вообще этот ресурс нужен на Земле? Портал space.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Проблема в том, что картирование депозитов гелия-3 — трудная работа, причем вне зависимости от того, откуда проводить процедуру. Хоть с орбиты, хоть непосредственно на поверхности Луны.

На протяжении многих лет ученые не раз выдвигали предположение, что гелий-3 можно добывать с помощью высокоэнергетического гамма-излучения в районе 20 мегаэлектрон-вольт. Но с этой теорией согласны не все: по мнению некоторых исследователей, на Луне недостаточно много гелия-3, чтобы подобный метод был эффективным.

Есть и другое мнение. Разметить месторождения изотопа-3 можно, ориентируясь на титансодержащий минерал под названием ильменит. Там, где существуют большие залежи этого минерала, наверняка найдутся большие объемы гелия-3.

Потенциал добычи изотопа привлекает внимание многих частных компаний. Например, фирма Interlune, созданная бывшими технологами из Blue Origin Джеффа Безоса, намерены наладить эксплуатацию лунных ресурсов, чтобы поддерживать долгосрочное присутствие человека на Луне и, в будущем, обеспечивать полноценную космическую экономику. Но в приоритете находится именно гелий-3. По мнению Interlune, в скором времени спрос на него возрастет — во многом благодаря использованию суперпроводников в квантовых компьютерах.

Чипы для квантовых компьютеров для корректной работы нужно охлаждать до абсолютного нуля, и гелий-3 играет ключевую роль в этом процессе. Отталкиваясь от цены в $20 млн за килограмм, Interlune рассчитывает получать прибыль исключительно от добычи гелия-3. Производитель криогенных охлаждающих систем для квантовых машин Bluefors уже подписал контракт на покупку 10 000 литров изотопа ежегодно.

Для поиска гелия-3 Interlune отправит на Луну аппарат, разработанный совместно с NASA. Фирма также прорабатывает на 2027 год собственную миссию — Prospect Moon. Ее целью будет забор образцов реголита Луны и их анализ на предмет гелия-3 с помощью масс-спектрометра.

Другой подход к потенциальной добыче изотопа продумывает компания Magna Petra. Она придерживается мнения, что Луна — своего рода «звездная губка», впитывавшая частицы солнечного ветра в течение миллиардов лет. Поэтому Magna Petra собирается стать ключевым звеном в цепи снабжения гелия-3, собирая газообразные атомы изотопа, без раскопок грунта, традиционного для добычи минералов на Земле. По плану компания должна провести предстоящие миссии на Луну совместно с японским агентством ispace.