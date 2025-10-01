Ученые смогли изучить атмосферу далекой «неудачной звезды»

Астрономы сделали «прогноз погоды» для бурого карлика SIMP-0136 с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». В статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, ученые описали, как изменяется атмосфера одинокого объекта без собственного светила при его вращении.

SIMP-0136 около 200 млн лет. Он находится на расстоянии около 20 световых лет от Земли в созвездии Рыб. Объект является коричневым или бурым карликом — такие еще называют «неудачными звездами», переходным звеном между планетами и светилами. Они образуются из коллапсирующих облаков газа, однако их массы не хватает для того, чтобы внутри начался процесс синтез водорода — это определяющая черта звезды.

Кроме того, SIMP-0136 представляет собой планету-изгой — он не вращается вокруг какой-либо звезды и свободно перемещается в пространстве. Оборот вокруг своей оси у него составляет 2,5 часа.

С помощью «Джеймса Уэбба» ученые смогли изучить, как изменяется атмосфера карлика с вращением. Инструменты телескопа смогли зафиксировать небольшие изменения яркости, что позволило изучить атмосферные слои. Исследование показало, что облака на SIMP-0136, состоят из песочных зерен горячего силиката и удивительно стабильны.

Еще более интересные события разворачиваются в верхних слоях атмосферы — там команда ученых нашла слой температурой почти на 300 градусов выше, чем предсказывали модели. Предположительно, это вызвано полярными сияниями. У SIMP-0136 в разы более сильное магнитное поле, чем у Земли, и когда в него попадают заряженные частицы, то они не только светятся, но и нагревают атмосферу.

Кроме того, «Джеймс Уэбб» зафиксировал колебания температуры в пределах 5 градусов в более глубоких слоях. Они могут быть вызваны огромными штормами, вроде Большого красного пятна на Юпитере.