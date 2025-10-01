Суд Москвы в третий раз за два дня оштрафовал Apple

Таганский районный суд Москвы назначил компании Apple штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компании Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Дело против компании проходило по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Однако в сообщении не указывается о каком конкретно контенте идет речь.

Это уже третье решение о взыскании денег с компании за два дня. Накануне суд в Москве признал компанию Apple виновной в нарушении законодательства России и назначил два аналогичных штрафа на общую сумму 7 млн рублей.

8 сентября Apple также была оштрафована судом на 3,5 млн рублей за нарушения порядка ограничения доступа к информации. В июне компания привлекалась к ответственности за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), понеся наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей.