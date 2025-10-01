Ученые восстановили внешность четырех колумбийских мумий

Британские исследователи с помощью цифровых технологий реконструировали лица четырех многовековых мумий из Анд в Колумбии, сообщает Live Science. Они принадлежали к доиспанскому населению региона, жившему в Андах в период с 1216-го по 1797 годы нашей эры.

© Facial depictions by Face Lab, Liverpool John Moores University

Во многих доколумбовых культурах Южной Америки изготавливались маски для умерших. Они прикреплялись к мумифицированным останкам и выглядели так естественно, что тела казались живыми. Маски обычно изготавливались из воска и смол, но часто содержали золото и другие декоративные материалы.

Для своего нового проекта исследователи изучили четыре образца масок мумий, хранящихся в коллекции Колумбийского института антропологии и истории. Маски были изготовлены так, чтобы закрыть лица ребенка шести-семи лет, женщины в возрасте около 60 лет и двух молодых мужчин. Поскольку их могилы были разграблены, об этих четырёх людях мало что известно.

Маски были повреждены: у некоторых отсутствовали носы и фрагменты у основания, но на глазах сохранились несколько декоративных бусин. Ученые удалили маски цифровым способом, используя компьютерную томографию для создания виртуальных трехмерных изображений лиц.

Ученые взяли двухмерные изображения срезов каждого образца и соединили их вместе, что «фактически раскрыло череп в цифровом виде». Затем они провели анализ лиц по четырем 3D-сканам и создали цифровую реконструкцию на основе анатомических стандартов.

Исследователи задействовали специальное программное обеспечение для добавления мышц, мягких тканей и жира на каждый череп, что помогло создать лицевые ткани, лучшим образом соответствующие конкретному человеку. Ученые использовали для этого данные о толщине тканей лица современных взрослых колумбийцев.

Джессика Лю, руководитель проекта, заявила, что эта работа подчеркивает увлекательные культурные традиции коренных народов Южной Америки. Она выразила надежду, что первая реконструкция лиц привлечет больший интерес к этим невероятным цивилизациям.