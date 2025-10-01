«Робкая» защита подводных коммуникаций ставит Великобританию под удар
Подводные кабели Соединенного Королевства ежедневно обрабатывают транзакции на сумму 220 миллиардов евро. Объединенный комитет по стратегии национальной безопасности (JCNSS) выразил обеспокоенность недостаточным уровнем защиты инфраструктуры, назвав сегодняшний подход к этому вопросу «чересчур робким», передает The Register.
В документе, опубликованном комитетом, отмечается, что 64 кабеля обеспечивают связь с внешним миром, и спутниковый трафик имеет незначительное значение. Порядка 200 кабелей каждый год выходят из строя в результате естественных причин, особенно на больших глубинах.
Подчеркивается, что более половины трансатлантического трафика направляется через два кабеля в Корнуолле, имея резерв для перенаправления в случае необходимости. Сложности с кабелями могут привести к серьезным последствиям, пишут авторы.
Россию рассматривают как потенциальную угрозу, способную вести информационную войну с помощью подводных кабелей. Минувшей осенью неизвестные повредили кабели, которые соединяют Швецию и Литву, а также Финляндию и Эстонию. Сообщается, что определить, кто стоит за этими инцидентами, сложно.
В JCNSS предлагают к 2030 году построить британское судно для ремонта, поскольку у страны собственные плавучие сооружения отсутствуют. Комитет также рекомендует учитывать риск скоординированных атак на кабели и станции в удаленных районах. Правительство заявляет, что предпринимает меры для защиты инфраструктуры.
Специалисты указывают на растущий интерес к вопросам цифрового суверенитета и устойчивости информационной инфраструктуры, однако отмечают, что такие меры могут привести к увеличению затрат.