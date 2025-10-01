В шотландском замке нашли редкий инструмент парикмахера XIII века

Во время раскопок на замке Эйлин-Донан в Шотландии был обнаружен редкий средневековый инструмент для укладки волос.

Артефакт, известный как гравуар, теперь находится в коллекции Национальных музеев Шотландии, которую специалисты считают одной из наиболее значимых в Великобритании.

Мода с континента

Гравуар — это старинный инструмент для укладки волос, представляющий собой палочку для создания пробора. Его использовали в Средневековье, в основном в XIII-XIV веках, как мужчины, так и женщины. Недавно найденный датируется XIII веком. Открытие гравуара вместе с сотнями других артефактов проливает свет на жизнь в знаменитом замке, когда он был центром гэльского господства.

Редкость и мастерство исполнения делают находку исключительной. В Великобритании известно только о двух других подобных предметах, и это первый найденный в Шотландии. Обычно такие вещи вырезали из импортной слоновой кости, но гравуар из Эйлин-Донан сделан из местного оленьего рога. Он украшен изображением фигуры в капюшоне, держащей книгу — символикой, связанной с континентальной модой элиты Средневековья.

Доктор Элис Блэкуэлл, главный куратор отдела средневековой археологии и истории Национальных музеев Шотландии: «Этот замечательный гравуар показывает, что элита замка Эйлин-Донан следила за модой на континенте. Он позволяет нам представить, как проводили свои дни люди внутри замковых стен — укладывая волосы, работая в кузнице или изготавливая игрушки для детей».

Обрывки повседневной жизни

Среди 80 ящиков с материалами, переданными в Центр коллекций Национальных музеев в Эдинбурге, находятся броши, булавки для одежды и тигели для плавки медных сплавов, серебра и золота. Остатки драгоценных металлов в тиглях указывают на то, что украшения и детали одежды изготавливались на месте, подчеркивая роль замка как центра обработки металлов.

Коллекция также проливает свет на развлечения и повседневные увлечения. Археологи обнаружили костяные игровые фигурки, некоторые вырезаны из переработанной керамики, а также железные губные гармоники. Дети могли играть с так называемыми «жужжащими костями»: кости животных просверливали, а затем крутили на кожаных шнурках, чтобы создать жужжащий звук.

Замок Эйлин-Донан занимает положение на стыке трех озер — Лох Дуй, Лох Лонг и Лох Альш, что делало его важной крепостью в средневековой Шотландии. В XIII и XIV веках он защищал остров Скай и стал оплотом гэльской власти. Однако после XV века его значимость снизилась. Объект оставался в руинах до начала XX века, когда была проведена реставрация, превратив его в романтическую достопримечательность.