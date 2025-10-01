Правда ли, что в Китае нашли череп неизвестного предка человека?

Череп, названный «Юньсянь-2», который недавно нашли в Китае, приписывается китайскими антропологами некоему новому виду гомининов — т.н. Homo longi. Но научное сообщество не уверено, что ученым стоит торопиться с классификацией. Портал arstechnica.com рассказал, почему древний череп стал предметом горячих дискуссий.

© Unsplash

Юньсяньский череп треснул и сломался, проведя сотни тысяч лет под тяжелой массой речной грязи, но авторы использовали томографы, чтобы восстановить его в цифровой форме. И в итоге исследователи оказались перед знакомым лицом: «Юньсянь-2» очень похож на череп денисовца из Харбина возрастом 146 000 лет.

Череп, найденный в Харбине на северо-востоке Китая, попал в заголовки СМИ в 2021 году, когда команда палеоантропологов заявила, что он принадлежит совершенно новому виду — они назвали его Homo longi. По данным этого первого исследования, Homo longi — вид гоминина, отдельный от современных людей, неандертальцев и даже денисовцев. Данное утверждение стало причиной разногласий в научном сообществе, потому что у черепа были общие черты с другими неподтвержденными денисовскими окаменелостями.

В начале 2025-го группа специалистов, куда вошел один из авторов оригинального исследования 2021 года, забрала образцы древних протеинов, сохранившиеся в черепе из Харбина. Из 95 найденных протеинов 3 совпадали с теми, что встречаются только в ДНК денисовцев. Хотя другая работа, опубликованная в июне 2025-го, выдвигала теорию, что Homo longi, на самом деле, денисовцы, свежее исследование пришло к другому выводу: оно полагает, что Homo longi — вид, в который входит популяция денисовцев.

Но, конечно, данный вывод, в свете недостатка информации о морфологии денисовцев, применим только в том случае, если игнорировать результаты работы от июня 2025-го — она заключила, что череп из Харбина принадлежит денисовцу, а потому нет никаких вопросов о том, как они выглядели.

И китайские исследователи игнорируют их. По факту, они считают, что харбинский образец принадлежит какой-то другой группе Homo longi, и ставят под сомнение методы и результаты коллег. Другими словами, палеоантропологи из Китая очень хотят определить Homo longi как вид, а денисовцев — как подгруппу этого вида. Но подобную теорию тяжело оправдать, имея на руках данные ДНК.

«Юньсянь-2» имеет широкое лицо, высокие, плоские скулы, широкий назальный проход и тяжелые брови. Череп более высокий и округлый, чем у Homo erectus, но при этом более продолговатый и низкий, чем у нынешних людей. Итого он мог содержать 1 143 кубических сантиметра мозга, что вполне в рамках показателей современного человека. Но из-за формы черепа внутри было бы меньше места для лобной доли (региона, отвечающего за социальные навыки и логику), чем у неандертальцев или Homo sapiens.

По многим параметрам «Юньсянь-2» попадает в группу ископаемых, похожих на череп из Харбина. Туда также входят два других черепа, которые антропологи приписали либо денисовцам, либо Homo longi. Их также нашли на территории Китая, а возраст окаменелостей составляет примерно 260 000 лет.

Морфологические различия между черепами могут пролить свет на то, как индивиды, которым они когда-то принадлежали, могли быть связаны друг с другом. Но, в то же время, именно морфология усложняет научный анализ находок.

Многое из того, что мы знаем о связи современных людей с вымершими гомининами — результат сравнения ДНК и ее анализа на предмет мелких изменений в генетическом коде, которые постепенно наслаиваются друг на друга. Отталкиваясь от этой информации, в последний раз у Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев общий предок существовал примерно 750 000 лет назад в Африке. Одна из ветвей этого дерева привела к нам; другая — разделилась еще раз приблизительно 600 000 лет назад, что привело к появлению неандертальцев и денисовцев.

Другими словами, ДНК подсказывает, что неандертальцы и денисовцы ближе друг к другу, чем к современным людям. По крайней мере, если не принимать во внимание митохондриальную ДНК, которая показывает, что мы ближе к неандертальцам, чем к денисовцам.

Но представления китайских антропологов о межвидовой связи, основанные на схожестях окаменелых черепов, очень отличаются от того, о чем говорит геном. По их модели мы, напротив, ближе к денисовцам, а неандертальцы вообще находятся на другой ветви древа. К тому же, по версии специалистов из Китая разделение видов произошло куда раньше — примерно 1,38 млн лет назад. Таким образом, у Homo longi и человека общий предок существовал 1 млн лет назад.

Подобная теория противоречит результатам анализа ДНК, особенно в том, что касается временных рамок. Пожалуй, именно они и являются главным предметом дискуссий. По мнению противников теории о Homo lungi, генетические доказательства нельзя просто оставлять за скобками. К тому же, датировка «Юньсянь-2» не уточнена окончательно: возраст черепа оценивается как в 600 000 лет, так и в 1.1 млн, хотя китайские антропологи настаивают на 1 млн.

Но, конечно, ДНК также говорит, что даже после разделения видов они были достаточно похожи друг на друга, чтобы спариваться, что произошло как минимум несколько раз. Многие группы современных людей до сих пор несут в себе следы генома неандертальцев и денисовцев. А некоторые популяции неандертальцев обладали даже более древними фрагментами ДНК. По этой причине точные дефиниции видов сложно определить — кто-то может даже сказать, что это бессмысленно.