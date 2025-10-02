Впервые в истории мини-океанский робот прошел сквозь ураган 5-й категории и передал данные в режиме почти реального времени. Это произошло 28 сентября во время урагана «Умберто». Аппарат длиной всего 1,2 метра, работающий на ветровой и солнечной энергии, стал первым беспилотным надводным транспортным средством (USV), которое смогло собирать информацию из самой опасной части шторма.

Речь идет о проекте NOAA совместно с британской компанией Oshen и Университетом Южного Миссисипи. Они эксплуатируют семь таких роботов под названием C-Stars для изучения погодных условий на поверхности океана в сезон ураганов 2025 года.

C-Stars каждые две минуты передают через спутник данные о ветре, давлении, температуре воздуха и воды, влажности, а также делают фотографии и видео для анализа. Во время урагана «Умберто» три робота вошли в шторм с интервалом примерно в 12 часов. Один из них зафиксировал минимальное давление 955 миллибар и порывы ветра выше 241 км в час, подтвердив прохождение через «глаз» урагана — зону относительного спокойствия внутри шторма. Данные сразу использовались Национальным центром ураганов NOAA и поступили в глобальную телекоммуникационную систему для синоптиков.

Ураганы классифицируются по шкале Саффира — Симпсона от 1 до 5, где 5 — это максимальная категория. Ураган 5-й категории имеет:

скорость ветра свыше 252 км/ч. Такой ветер способен разрушить дома, срывать крыши, ломать деревья и деформировать транспорт.

экстремальное давление воздуха в центре урагана («глаз» урагана) — чем ниже давление, тем сильнее сила шторма. В случае Умберто давление в «глазу» достигло 955 миллибар, что очень низко и создает огромный перепад давления вокруг шторма.

сильнейшие порывы ветра и волны, которые на море это превращается в огромные 10–15-метровые волны, способные буквально ломают корабли.

непредсказуемая турбулентность и структурная сложность, когда различные слои воздуха и облаков движутся с разной скоростью и направлением. Это делает моделирование крайне сложным.

«C-Stars собрали уникальные сведения о самой сильной части урагана и передали их практически в реальном времени», — отметил Грег Фольц, океанограф из Атлантической океанографической и метеорологической лаборатории NOAA.

По его словам, успех миссии открывает путь для регулярного использования таких роботов в изучении и прогнозировании ураганов.

Проект демонстрирует не только стойкость аппаратов, но и оперативность: за сутки до события два C-Star были быстро перевезены из Миссисипи на побережье Северной Каролины для наблюдения за ураганом. За менее чем 48 часов команда развернула аппараты совместно с компанией Sea Tow, показав преимущества малогабаритных беспилотных судов, способных работать на обширных участках океана.