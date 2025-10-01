Ученые создали искусственный нейрон на белковых нанопроводах

Ученым из Университета Массачусетса удалось разработать искусственный нейрон, который работает как настоящий, с имитацией биологических характеристик. Нейрон использует мемристор на основе белковых нанопроводов из бактерии Geobacter sulfurreducens, что позволяет снизить энергопотребление до 60 мВ и 1,7 нА. Это в 10 раз эффективнее предыдущих аналогов, передает Newatlas.

Нейрон генерирует импульсы с энергией 0,2–37 пДж и демонстрирует частотный отклик, регулируемый химическими сигналами, такими как норадреналин. При подключении к кардиомиоцитам он в реальном времени регистрирует электрические сигналы, отличая нормальную активность от изменений.

Прототип может использоваться для создания энергоэффективных датчиков, мониторинга клеток, реакции на лекарства и восстановления поврежденных нейронных цепей. В будущем такие нейроны улучшат интерфейсы мозг-машина и создадут вычислители на основе биологических систем.

