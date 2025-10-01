Arm обжалует решение суда в споре с Qualcomm по лицензированию

Британская компания Arm Holdings намерена подать апелляцию на решение федерального суда США в споре с Qualcomm. Суд отказался пересматривать вердикт жюри, оставив в силе победу американского производителя чипов.

© Ferra.ru

Разбирательство связано с процессорами, которые разрабатывает дочерняя компания Qualcomm — Nuvia. В 2023 году жюри в штате Делавэр признало, что использование технологий Arm в этих процессорах было лицензировано в рамках соглашения между компаниями. Решение было вынесено по двум пунктам и оказалось в пользу Qualcomm, а по третьему жюри не смогло прийти к единому мнению, что привело к частичному процессуальному тупику.

Arm пыталась добиться отмены вердикта либо проведения нового разбирательства, однако судья Мэриэллен Норейка отклонила оба запроса. Теперь компания намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.