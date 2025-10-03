На «Госуслугах» можно пожаловаться на проблему с интернетом в доме

На портале «Госуслуги» граждане России теперь могут подать жалобу на управляющую компанию, если она препятствует выбору интернет-провайдера. Об этом сообщило Министерство цифрового развития.

К заявлению необходимо приложить подтверждающие материалы — переписку с управляющей компанией, ответы различных учреждений и организаций.

Минцифры гарантирует передачу всех предоставленных материалов в органы прокуратуры для дальнейшего разбирательства. Время рассмотрения заявления может достигать 30 дней в зависимости от сложности возникшей ситуации.

Также добавим, что на портале «Госуслуги» предоставляется возможность отслеживания текущего статуса поданного обращения.