Блогер сравнил камеры Xiaomi 15T Pro и iPhone 17 Pro

Блогер Technotin показал, как на самом деле снимают iPhone 17 Pro и Xiaomi 15T Pro, а также какой из них лучше.

© YouTube/Technotin

На фронтальную камеру iPhone 17 Pro может снимать видео в 4К 60 к/с, а Xiaomi 15Т Pro - только в 4К 30 к/с. Также у iPhone есть автофокус и качество картинки заметно выше. У Xiiaomi уже динамический диапазон и временами сильно засвечивается небо в ясный солнечный день.

Ультраширик снимает гораздо лучше тоже у iPhone. Превосходит он Xiaomi и по возможностям телевика, предлагая увеличение в 8 раз (у 15T Pro оптический зум 5-кратный).

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

© Technotin

Вывод

Результаты сравнения показали, что Xiaomi может делать отличные снимки, но всё же он не превосходит iPhone 17 Pro. Если вы ищете смартфон с лучшей камерой, то из этих двух, конечно, лучше купить iPhone. Хоть он и будет стоить в два раза дороже.