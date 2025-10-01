Тайвань отказался выполнять требование США о выпуске половины чипов

Тайвань отверг предложение США производить на своей территории половину чипов, необходимых американской экономике. Эта идея исходила от Вашингтона, однако в Тайбэе заявили, что подобное условие никогда не обсуждалось и не может быть принято.

По словам тайваньских властей, переговоры с американской стороной в основном касаются мер в рамках расследования по разделу 232, которое недавно было расширено и теперь охватывает больше категорий товаров. Представители Тайваня подчеркнули, что именно эта тема должна быть в центре диалога, а не обязательства по масштабированию производства в США.

В Вашингтоне, в свою очередь, заявляют о необходимости сократить зависимость от зарубежного производства полупроводников. Ранее министр торговли США напоминал, что обсуждения с Тайбэем уже ведутся, и цель этих мер — снизить риски, связанные с чрезмерной концентрацией производства чипов в одной стране.

Кабинет министров Тайваня сообщил, что недавние переговоры с американскими представителями принесли определённый прогресс.