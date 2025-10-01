Вероятные признаки жизни нашли на спутнике Сатурна

Ученые в ходе нового исследования проанализировали данные космической миссии «Кассини» и раскрыли новые данные о спутнике Сатурна Энцеладе. Оказалось, что на нем образуются сложные органические молекулы. Они могут свидетельствовать о химическом процессе, происходящем глубоко в скрытом океане.

Команда под руководством астробиологов из Штутгартского университета в Германии изучила шлейфы водяного льда, вырывающиеся из трещин на поверхности Энцелада. В ледяных зернах выявили большое количество органических молекул. Хотя они могут иметь небиологическое происхождение, некоторые из них важны для биологических систем и считаются предшественниками жизни.

Обнаруженные молекулы указывают на наличие среды, подобной той, что существует на Земле, а именно – подводных гидротермальных источников. Земные источники производят органические вещества того же класса, и можно предположить, что химический состав морского дна на Энцеладе соответствует земному.

Энцелад – шестой по величине спутник Сатурна. Его ширина достигает 504 км. Температура на поверхности составляет минус 200 градусов Цельсия, поэтому спутник покрыт многокилометровым слоем льда.

Несколько лет назад ученые обнаружили, что под этим панцирем скрывается теплый океан. Они предположили, что условия в нем могут быть благоприятны для развития жизни. Струи воды из этого океана вырываются из трещин во льду, как гейзеры. Аппарат «Кассини» пролетел сквозь них и определил состав.

Ученые отметили, что открытие не является прямым доказательством наличия жизни на Энцеладе. Но значительно повышается вероятность того, что спутник Сатурна пригоден для жизни, сообщает Nature Astronomy.

В ходе другого исследования на Сатурне нашли образования, напоминающие бусины и шестиконечную звезду. Эти объекты находились на огромном расстоянии друг от друга, но могли быть связаны между собой. Природу явлений пока раскрыть не удалось.