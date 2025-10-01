Найдены доказательства существования древнего океана на Марсе

Миллиарды лет назад по Марсу текла вода. Большинство ученых сходятся во мнении, что на Красной планете были реки.

Куда же они впадали? Ответ на этот вопрос найден.

«Мы не знаем ни одной формы жизни на Земле или где-либо еще во Вселенной, которая не нуждалась бы в жидкой воде. Таким образом, чем больше жидкой воды было на Марсе, тем, по простой логике, выше шанс на возникновение жизни», — говорит геолог и планетолог Кори Хьюз из Университета Арканзаса.

Чтобы лучше понять геологию древних марсианских рек, авторы исследования в Geophysical Research Letters сравнили речные породы на Земле с породами на Марсе, включая песчаник, образованный рекой, которая текла по территории северо-западного Арканзаса 300 миллионов лет назад.

Как текут реки

Представьте себе реку без построенных человеком дамб, которые ограничивают ее русло. Река постоянно меняет свое положение, подобно ленте, извивающейся по ландшафту. Потоки воды несут осадочные породы — ил, глину, камни. Эти осадки размывают один берег, заставляя реку изгибаться в этом направлении, а на противоположном берегу происходит отложение песка и мелких частиц грунта. Область, в которой река смещается из стороны в сторону с течением времени, называется поясом меандрирования, или, проще говоря, русловым поясом.

По мере приближения к массивному и относительно неподвижному океану скорость течения реки падает. Как следствие — снижается способность к переносу осадочного материала. Твердые частицы начинают выпадать в осадок, образуя дельту реки. А с уменьшением размывающих берега осадков сокращаются колебания русла — другими словами, по мере приближения реки к океану русловой пояс сужается. Этот участок, где русловой пояс сужается, а русло реки опускается ниже уровня моря, называется зоной подпора — по сути, заводью.

Зона подпора ближе к устью бывает весьма протяженной — у Миссисипи, к примеру, она начинается близ Батон-Ружа, в 370 км от береговой линии. Наблюдая за Марсом с орбиты, Хьюз обнаружил геологические свидетельства существования древних зон речного подпора.

«Это крупномасштабный процесс, поэтому мы и можем увидеть его из космоса на Марсе», — объясняет он.

Наличие дельт с длинными зонами подпора служит веским доказательством того, что когда-то на Марсе текли крупные реки и впадали в океан, прежде чем поверхность планеты высохла миллиарды лет назад.

«Это очень зрелые дельты. Это серьезный аргумент в пользу существования древнего океана или, по крайней мере, крупного моря», — подчеркивает исследователь.

Древняя история раскрыта

Как ученые могут узнать очертания реки, которая высохла миллиарды лет назад? По мере течения на дне накапливаются осадочные породы, которые после пересыхания реки превращаются в песчаник.

На Земле движение тектонических плит выталкивает эти породы на поверхность, а затем ветер и дождь разрушают все, кроме грубого дна, оставляя на месте бывшего русла гряду — процесс, известный как топографическая инверсия. В результате образуется инвертированная гряда.

На Марсе нет тектонических плит, поэтому его инвертированные гряды, вероятно, образовались, когда более мелкие отложения вокруг песчаника были разрушены. Эти инвертированные гряды и служат свидетельством существования давно исчезнувших рек.

Уже лет 30–40 ученые знают об этих процессах. Но единственный известный пример инвертированной речной дельты на Земле — на северо-западе Арканзаса. Так называемая формация Уэдингтон-Сандстоун — часть разветвленной сети инвертированных гряд, оставшихся от реки, которая текла с территории современной Индианы до моря, покрывавшего центральный Арканзас, около 300 миллионов лет назад.

Эти скальные образования и сподвигли Хьюза к изысканиям: «Я буквально приехал сюда изучать это, не зная, что оно прямо у меня под носом. Это не иначе как счастливая случайность».