Магнитные бури сегодня: кошмар для метеозависимых

Обрушившиеся на Землю магнитные бури не только стали причиной красивых северных сияний, но и способствовали ухудшению состояния метеозависимых людей. Что ждет Землю дальше, разбирался «Рамблер».

Магнитной бурей является столкновение заряженных частиц, выбрасываемых в космос в результате вспышек на Солнце, с магнитным полем Земли. Магнитные бури делят на пять классов: G1 (слабая буря), G2 (средняя), G3 (сильная), G4 (очень сильная), G5 (экстремально сильная).

Сильные магнитные возмущения могут влиять на работу спутниковых систем, включая GPS, временно снижая точность и надежность навигации. Для метеочувствительных людей такие бури похожи на внезапное изменение атмосферного давления.

Внезапное усиление

При этом прогнозы магнитных бурь не всегда являются точными. В частности, полной неожиданностью стало резкое усиление геомагнитных колебаний 29 и 30 сентября. Индекс геомагнитной активности достиг уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+. Над несколькими регионами России, а затем и Северной Америки, появилось полярное сияние. Последний раз такое наблюдались 1 июня, отмечает издание Gorsite.ru.

«Северное полушарие продолжает наблюдать мощные полярные сияния. В околоземном космическом пространстве сохраняется сложная обстановка из-за повышенной солнечной активности», — сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Прогноз магнитных бурь

Прогнозы о «геомагнитном штиле» 1 октября также не оправдались. Хотя пик бури прошел, геомагнитная обстановка остается нестабильной, с повышенным уровнем возмущений, отмечает 56orb.ru.

По данным издания, изначально прогноз показывал 54% в пользу спокойной геомагнитной обстановки 30 сентября, но в итоге наблюдалась экстремальная магнитная буря и «многочисленные жалобы на ухудшение самочувствия от метеозависимых людей».

Предварительные выводы специалистов говорят о том, что причиной таких изменений стала мощная вспышка на Солнце, которая не была учтена в расчетах из-за недостатка данных или несовершенства существующих моделей прогнозирования.

Точные прогнозы на ближайшие дни также затруднены, однако сегодня, 1 октября, магнитная буря на Земле оценивается на уровне G2 с КР-индексом около 6.

«Ожидается, что после полудня, КР-индекс начнет постепенно снижаться, достигнув отметки 5 к 16:00. К полуночи прогнозируется дальнейшее ослабление до относительно спокойного уровня в 3 балла. Тем не менее, не стоит исключать внезапных изменений, как это происходило ранее. Вероятность мощной магнитной бури на сегодня оценивается в 61%», — отмечается в статье.

2 и 3 октября также прогнозируется общий повышенный геомагнитный фон. Ожидается, что КР-индекс продолжит держаться в районе 3-4 баллов. Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 26%, вероятность бури средней мощности — 40%, а вероятность спокойной геомагнитной обстановки — 34%.

«Чувствуете себя разбитым? Теперь вы знаете, кого винить — наше Солнце. И держитесь крепче: по прогнозам, звезда готовит нам еще и мега-шоу с супервспышками», — констатировал телеканал 360.

Для того, чтобы пережить возмущение магнитного поля Земли без потерь, стоит отказаться от задерживающей воду в организме еды, в том числе острой, жирной и соленой, высыпаться, больше проводить времени на свежем воздухе и избегать стрессов.